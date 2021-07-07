Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ФАС проверит рост цен на строительные материалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупных производителей из-за роста цен на строительные материалы. Об этом говорится в Telegram службы.В источнике

С чего всё началось

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится
 в сообщении ФАС.

Подробнее о событии

ФАС проведёт проверки на рынке стройматериалов

RT на русском7 июля в 13:37

«Всё вышло из под контроля» — ФАС проверит рынки стройматериалов

REGNUMвчера в 10:55

ФАС проверит рост цен на строительные материалы

РБК7 июля в 15:05

ФАС проверит рынок стройматериалов: цены на черепицу и доску втрое превысили инфляцию

Экономика сегоднявчера в 12:58

ФАС проверит крупных строителей и производителей стройматериалов

ТАСС7 июля в 13:12

ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен

Интерфакс7 июля в 12:46

ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов

Глас Народа7 июля в 12:44
Интересное

Уралвагонзавод начал использовать промышленный 3D-принтер в производстве

"Технологии 3D позволят в короткие сроки производить подготовку производства отливок с меньшими затратами, и в сочетании с традиционными технологиями позволят обеспечить требуемое качество литой заготовки", - приводит пресс-служба слова главного металлурга УВЗ Хакимжана Байкова.
Интерфакс - Россиявчера в 07:04

Оказание плановой медпомощи приостановлено в Воронежской области

В связи с распространением коронавируса в регионе власти Воронежской области приняли решение приостановить в лечебных учреждениях плановую медицинскую помощь, а также профилактические осмотры.
Smotrim.ruвчера в 11:58