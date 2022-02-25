При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ФАС будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, предупредила антимонопольная служба.
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.