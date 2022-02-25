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ФАС проверит сеть электроники DNS после повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения цен в одной из крупнейших торговых сетей — DNS, говорится
 на сайте ведомства.
Forbes
Также в ФАС выдали предостережение должностному лицу торговой сети о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.
REGNUM
При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ФАС будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, предупредила антимонопольная служба.
Интерфакс
Торговая сеть DNS ранее объявила о вынужденном повышении цен на фоне ажиотажного спроса.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

ФАС России проверит обоснование повышения цен ДНС
T24вчера в 08:20
ФАС проверит решение DNS поднять цены из-за обвала рубля
Коммерсантъвчера в 08:43
ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью электроники DNS
РИА Новостивчера в 08:40
ФАС проверит повышение цен в торговой сети электроники DNS
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ФАС проверит обоснованность повышения цен DNS
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ФАС проверит обоснованность повышения цен ритейлером DNS
Интерфаксвчера в 08:22
ФАС проверит объявившую о повышении цен розничную сеть DNS
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