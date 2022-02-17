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ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб на резкий рост тарифов на отопление

Ситуацию проанализирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Lenta.ru
Итоговая квитанция за услуги ЖКХ разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги, - поясняет ФАС
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Gorod48
"По закону такого (роста платежей) быть не должно. Рост тарифов по итогам 2021 года - 3,1%. Случаи роста оплаты за тепло на 40% необходимо проверять индивидуально", - ответил Хуснуллин.
Накануне.Ru
К коммунальным услугам относятся тепло-, электро,- водоснабжение и газ.
Lenta.ru

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ФАС проанализирует информацию о росте цен на отопление
Коммерсантъ01:48
ФАС проверит соблюдение тарифного законодательства из-за жалоб на рост цен на отопление
РИА Новости01:44
ФАС проведет проверку из-за жалоб на рост тарифов на отопление
РБК01:00
ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб на резкий рост тарифов на отопление
Lenta.ru01:06
ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление для населения
ТАСС01:03
ФАС проведет проверку информации о повышении цен на отопление
Газета.Ru01:28
ФАС проверит сообщения о росте цен на отопление
Российская газета01:00

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