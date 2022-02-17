Lenta.ruФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб на резкий рост тарифов на отоплениеСитуацию проанализирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Lenta.ruИтоговая квитанция за услуги ЖКХ разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги, - поясняет ФАС.Gorod48"По закону такого (роста платежей) быть не должно. Рост тарифов по итогам 2021 года - 3,1%. Случаи роста оплаты за тепло на 40% необходимо проверять индивидуально", - ответил Хуснуллин.Накануне.RuК коммунальным услугам относятся тепло-, электро,- водоснабжение и газ.Lenta.ruЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24Дума ТВАБНKaluga24.tvТатарстан-24VSE42.RUGorodkirov.ruНовый ТамбовГазета ПИКМИР 24Kazanfirst.ruСаратов 24Слово и ДелоТульская служба новостейЧетвертая ВластьЯмал-МедиаАлтапрессУтроNewsУралинформбюроГазета.RuВерсия-СаратовНовый ДеньПодробнее о событииФАС проанализирует информацию о росте цен на отоплениеКоммерсантъ01:48ФАС проверит соблюдение тарифного законодательства из-за жалоб на рост цен на отоплениеРИА Новости01:44ФАС проведет проверку из-за жалоб на рост тарифов на отоплениеРБК01:00ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб на резкий рост тарифов на отоплениеLenta.ru01:06ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление для населенияТАСС01:03ФАС проведет проверку информации о повышении цен на отоплениеГазета.Ru01:28ФАС проверит сообщения о росте цен на отоплениеРоссийская газета01:00Показать ещёОценить1,4KПоделиться