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ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб на резкий рост тарифов на отопление

Ведомство собирается оценить соблюдение антимонопольного и тарифного законодательства в данной сфере, заявили в пресс-службе ФАС.
Московский Комсомолец
На втором месте (21,6%) - расходы на электроэнергию, на третьем (8,8%) – водоснабжение.
Башинформ
В частности, недавно стали известны результаты исследования банка "Русский стандарт".
Реальное время
Общий объем программы — 150 млрд руб. на четыре года.
Коммерсантъ

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В ФАС отреагировали на сообщения о росте цен на отопление
Газета.Ru05:15
ФАС проанализирует информацию о росте цен на отопление
Коммерсантъ01:48
ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление для населения
ТАСС01:03
ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб на резкий рост тарифов на отопление
Lenta.ru01:06
ФАС проверит соблюдение тарифного законодательства из-за жалоб на рост цен на отопление
РИА Новости01:44
ФАС проведет проверку из-за жалоб на рост тарифов на отопление
РБК01:00
ФАС проверит сообщения о росте цен на отопление
Российская газета01:00

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