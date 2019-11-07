Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

с чего всё началось

С октября цена на гречку поднялась на 7,3%. Федеральная антимонопольная служба проверит информации о росте цен на гречку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.

ФАС получила жалобу о росте цен на гречку

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.

Происшествия Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Гаджеты HoloLens 2 от Microsoft уже поступила в продажу В интернет магазинах уже появилась новая гарнитура от Microsoft под названием HoloLens 2. Анонс HoloLens 2 состоялся еще в начале года, само устройство являет собой гарнитуру смешанной реальности и стоимость такого приспособления равно 3500 долларов США.

Общество Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Наука Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.

Общество Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).

Политика Зеленский заявил об усталости от работы на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства.

Общество Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша", передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.

Фигурное катание Щербакова выйдет 8-й в короткой программе на Гран-при в Китае Стало известно время выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на Гран-при в Китае, стартующее 8 ноября.

Происшествия На Украине нашли убийц Павла Шеремета Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.

Происшествия Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса Если бы не профессионализм врачей, мужчина мог бы претендовать на звание лауреата премии Дарвина: в прямой кишке обнаружен невероятных размеров фаллос.

Здоровье Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".