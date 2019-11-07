Экономика

Мой БрянскМой БрянскФАС получила жалобу о росте цен на гречку

С октября цена на гречку поднялась на 7,3%. Федеральная антимонопольная служба проверит информации о росте цен на гречку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
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ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.
РИА Новости05:19

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ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Коммерсантъ08:39

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РЕН ТВ08:18

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ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РБК05:37

ФАС проведет проверки в связи с обращением о росте цен на гречку

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