Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

с чего всё началось

Жалоб на рост потребительских цен на гречневую крупу в ФАС пока не поступало, добавила Мирочиненко. Тем не менее ведомство проведет проверку как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков. РСМКП опубликовал обращение к руководителю ФАС Игорю Артемьеву 28 октября.

ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Общество В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Здоровье Минздрав уточнил критерии рождения детей Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.

Происшествия Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.

Армия и оружие Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Политика Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.

Общество Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Общество Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.

Армия и оружие Германия повысит военные расходы до 2% ВВП Германия нарастит военные расходы до уровня 1,5% от ВВП к 2024 году и до уровня 2% — к 2031 году.

Футбол Джорджевич успешно перенес операцию на травмированном колене Футболист московского "Локомотива" Лука Джорджевич успешно перенес операцию на травмированном колене, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Авто Ford Mustang превратился в 900-сильный электромобиль с «механикой» Специалисты Ford совместно с компанией Webasto разработали электрический концепт-кар на базе «Мустанга».

Технологии РЖД протестирует российскую мобильную операционную систему «Аврора» Сотрудничество сторон направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению аппаратных решений для специализированных мобильных устройств работников РЖД на базе отечественной мобильной операционной системы, - говорится в сообщении РЖД.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», который обязывать предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российские программные приложения.

Общество Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.

Происшествия Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.

Происшествия Задержан министр строительства Ставрополья Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Происшествия В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.

Происшествия Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Политика Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.