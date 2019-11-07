Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

с чего всё началось

Жалоб на рост потребительских цен на гречневую крупу в ФАС пока не поступало, добавила Мирочиненко. Тем не менее ведомство проведет проверку как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков. РСМКП опубликовал обращение к руководителю ФАС Игорю Артемьеву 28 октября.

ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

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