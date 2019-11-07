Экономика

ВедомостиВедомостиФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Жалоб на рост потребительских цен на гречневую крупу в ФАС пока не поступало, добавила Мирочиненко. Тем не менее ведомство проведет проверку как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков. РСМКП опубликовал обращение к руководителю ФАС Игорю Артемьеву 28 октября.
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с чего всё началось

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.
РИА Новости05:19

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Власти возьмутся за цены на гречку

Lenta.ru08:00

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РБК05:37

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

РИА Новости05:19
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Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
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Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство.
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Происшествия

В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов

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Экономика

Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ

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РБК вчера в 10:08
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Ридус вчера в 23:03
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Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

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Политика

Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке.
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Происшествия

В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
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Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 05 ноября в 08:35
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Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

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Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
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