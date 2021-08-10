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ФАС проверяет ЦУМ по подозрению в международном ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет группу компаний Mercury, являющейся владельцем ЦУМа, из-за подозрений в международном ценовом сговоре на рынке продукции класса люкс.
Smotrim.ru
«Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку», отмечается в официальном релизе.
Комсомольская правда
Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15 % от годовой выручки компании.
ТАСС
Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.
ТАСС

С чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила в нарушении конкуренции ЦУМ и компанию Mercury — официального представителя в России люксовых часовых и ювелирных брендов, говорится в сообщении
 на сайте ФАС.

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