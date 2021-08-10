Smotrim.ruФАС проверяет ЦУМ по подозрению в международном ценовом сговореФедеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет группу компаний Mercury, являющейся владельцем ЦУМа, из-за подозрений в международном ценовом сговоре на рынке продукции класса люкс.Smotrim.ru«Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку», отмечается в официальном релизе.Комсомольская правдаМаксимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15 % от годовой выручки компании.ТАССОборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.ТАССЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналРЕН ТВДума ТВКомсомольская правдаИА Красная ВеснаЦарьградРБКГазета.RuГЛАС.RUМоллы.RuРоссийская газетаБизнес журналНовый ДеньИзвестияРосбалтOctagon.MediaКапитал страныДума ТВНовая газетаТелеканал 360°С чего всё началось Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила в нарушении конкуренции ЦУМ и компанию Mercury — официального представителя в России люксовых часовых и ювелирных брендов, говорится в сообщении на сайте ФАС. Forbesвчера в 06:57Подробнее о событииВладелец ЦУМа удивлен внезапными проверками ФАСНакануне.Ru19:09В ЦУМе заявили об удивлении после проверки ФАСРБКвчера в 12:26ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрения Mercury в ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукцииРИА Новостивчера в 06:20ФАС пришла с проверкой в ЦУМForbesвчера в 06:57ФАС проводит проверки ЦУМа из-за подозрений в сговоре Mercury на рынке элитной брендовой продукцииАгентство Москвавчера в 06:27Компании Mercury не известны основания проверки ЦУМа ФАСТАССвчера в 11:58Экс-сотрудница ЦУМа рассказала, как проходили проверки ФАСГоворит Москвавчера в 07:16Показать ещёОценить161Поделиться