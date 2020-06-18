Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.
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ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Ру12:30

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъ13:22

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Ведомости12:37

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфакс12:31

Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина

RT на русском14:47

ФАС выясняет причины рекордных цен на 95-й бензин

РЕН ТВ12:26

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБК12:40
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:05, Ашберн
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Внуки президента звонят ему в Кремль.
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«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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Кино

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В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
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Ведомости 07:41
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Общество

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Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
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Технологии

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Единоборства

Глава Fight Nights готов организовать поединок Плющенко с Навальным

Известный российский промоутер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев дал интервью Sport24, в котором прокомментировал гипотетический бой между бывшим фигуристом Евгением Плющенко и оппозиционером Алексеем Навальным.
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Политика

Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему статья главы государства Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была размещена в американском издании The National Interest.
Известия 17:20
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
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Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

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В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
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Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot

Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
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Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
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Как мошенники разводят автолюбителей при продаже подержанных машин?

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В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
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В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
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