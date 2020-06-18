Энергетика
КоммерсантъФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.
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Политика
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Marche du Film
Пресс-служба «Роскино» сообщает что более десятка отечественных кинокомпаний подтвердили свое участие в виртуальном Каннском кинорынке Marche du Film, который в этом году пройдет в онлайн-формате.
RuNews24.ru 09:45
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe вчера в 23:02
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Технологии
Windows 10 укротит прожорливый Google Chrome
После недавно вышедших обновлений Windows 10 появилась надежда, что с прожорливостью популярного браузера Google Chrome будет покончено.
Goroday.ru 17:33
Единоборства
Глава Fight Nights готов организовать поединок Плющенко с Навальным
Известный российский промоутер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев дал интервью Sport24, в котором прокомментировал гипотетический бой между бывшим фигуристом Евгением Плющенко и оппозиционером Алексеем Навальным.
Sport.ru 05:00
Политика
Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему статья главы государства Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была размещена в американском издании The National Interest.
Известия 17:20
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Экономика
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых.
ТАСС 09:08
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot
Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
Rambler News Service вчера в 04:05
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор 16 июня в 11:48
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия 14:09
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Газета.Ru 15:58
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Авто
Как мошенники разводят автолюбителей при продаже подержанных машин?
При приобретении подержанных авто есть масса подводных камней.
Пятый канал 13:48
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета 17:16
Экономика
ЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков
Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Коммерсантъ 15:35