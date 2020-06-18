Энергетика
КоммерсантъФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина
RT на русскомвчера в 14:47
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Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог
Уменьшение транспортного налога, по мнению Василия Власова, могло бы стать «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки» для большинства граждан России, которые были вынуждены были находиться дома больше месяца, а поэтому зачастую не пользовались автомобилями.
Тарантас Ньюс вчера в 02:15
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Армия и оружие
Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Сообщается, что испытания состоялись на полигоне в Одесской области. Впервые эти ракеты были применены с боевой частью.
Военное дело вчера в 11:49
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской
Военное дело вчера в 05:11
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи пройдет 26 июня
Заседание по бракоразводному процессу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей между форвардом московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня, сообщила пресс‑служба Никулинского суда.
РИА Новости вчера в 03:45
Экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском вчера в 20:24
Здоровье
В Приморье проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
Жители Приморья смогут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу, сообщает РИА «Новости». Тестирование начнут проводить с 22 июня.
МИР 24 вчера в 22:33
Общество
В Краснодарском крае 21 июня откроются все гостиницы и отели
Глава региона заявил, что в Краснодарском крае с 21 июня откроются все гостиницы и отели.
Кубанские новости вчера в 05:56
Кино
Нолан рассказал о важности кинопроката для «Довода»
Режиссер фантастического триллера Довод рассказал, почему новую картину обязательно нужно смотреть на большом экране.
NewInform вчера в 13:21
Происшествия
Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку
Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру вчера в 21:57
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Здоровье
Коронавирус в Корсакове: число контактных лиц в районе превысило 1100 человек
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сейчас в городе действует режим ЧС. Число контактных лиц в районе превысило 1100 человек.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 23:29
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Наука
Ген человека удвоил толщину коры мозга обезьян — исследование
Удвоения толщины коры головного мозга у мартышек-игрунок добились внедрением в их геном человеческого гена ARHGAP11B японские и немецкие биологи, сообщает 18 июня журнал Science.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
ИнфоСМИ вчера в 08:56
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК 17 июня в 13:17
Технологии
Windows 10 укротит прожорливый Google Chrome
После недавно вышедших обновлений Windows 10 появилась надежда, что с прожорливостью популярного браузера Google Chrome будет покончено.
Goroday.ru вчера в 17:33
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru вчера в 04:38
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие
Китайские и индийские военные разошлись
Ранее по сообщению официального представителя пресс-службы Минобороны Индии, вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе офицер и два солдата индийской армии были убиты в ходе столкновений на границе между Индией и Китаем.
Русская Планета 17 июня в 00:54
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49