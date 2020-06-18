Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Интернет Пользователи Google Chrome загрузили вредоносные расширения 32 млн раз Корпорация приняла меры после того, как платформа анализа трафика Awake Security сообщила о 32 млн выгрузок данных пользователей через шпионские расширения пишет Reuters.

Единоборства Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик. 7

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 802

Армия и оружие Минобороны РФ обнародовало секретные документы военных лет Новый мультимедийный раздел «В первые дни Великой Войны» открыт на сайте российского оборонного ведомства к годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года — Дню памяти и скорби.

Политика Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. 578

Общество Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора. 1,1K

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 782

Наука Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку Ученые во время нового исследования обнаружили, что глаз колибри может отличать цвета, которые человек не видит. 62

Авто Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350). 26

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Замыкает список модель Ford EcoSport, у которой самым уязвимым местом специалисты назвали оптику и органы регулировки внешнего света. 9

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,8K