Энергетика

ИзвестияИзвестияФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку причин роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95, ведомство допустило сговор на рынке бензина. Об этом в четверг, 18 июня, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина

RT на русском14:47

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъ13:22

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБК12:40

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфакс12:31

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Ру12:30

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Известия12:30

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Ведомости12:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
466
Происшествия

Московский стрелок издевался над жертвой перед ее убийством

Lenta.ru 14:55
2
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
1K
Армия и оружие

В Пентагоне показали новые фото Су-24, МиГ-29 и «Панцирь-С1» в Ливии

Африканское командование американских вооруженных сил разместило в своем Twitter-аккаунте новые снимки зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С1", истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, расположенных на авиабазе Аль-Джуфра в центральной Ливии, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалог 14:05
5
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
31
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
9,6K
Армия и оружие

В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400

США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.
Взгляд.ру 13:16
Хоккей

Никита Филатов завершил карьеру

Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.
Горобзор.ру 11:24
Футбол

Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ

Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Общество

Сына Бабарико поместили в СИЗО КГБ Белоруссии

Сын претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб своего отца, помещен в СИЗО Комитета госбезопасности республики по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Взгляд.ру 13:59
Общество

Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты

Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
1
Происшествия

Ураган повалил деревья в Петербурге

В Петербурге ураган повалил деревья и заблокировал движение в Приморском районе.
Neva.Today 13:25
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
2
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
776
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
450
Происшествия

Молния убила ребенка на берегу Финского залива

В Петродворцовом районе Петербурга во время грозы погиб 7-летний мальчик, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.
Интерфакс 14:59
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,7K
Политика

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Ведомости 08:07
1,8K
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
8
Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну.
Караван Ярмарка вчера в 16:21
3,9K
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
784
Игры

Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine

Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
1
Политика

В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
10
Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
26
Футбол

«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»

Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.
Вести.Ru 14:31
Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
15
Общество

Погибла актриса Галина Дашевская

В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
41
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,3K
Происшествия

В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром

Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Армия и оружие

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском вчера в 12:46
184
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное