Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку причин роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95, ведомство допустило сговор на рынке бензина. Об этом в четверг, 18 июня, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

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