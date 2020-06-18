Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

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