Энергетика
КоммерсантъФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Попова сообщила, когда российские туристы смогут летать за границу
Руководитель ведомства заявила, что это произойдет, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
TV BRICS 07:14
Происшествия
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Со своей стороны, общий знакомый стрелка и погибшей заявил, что пара была знакома со школы.
RT на русском 13:17
Экономика
НДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
Кино
Вышел тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»
Тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер перемонтирует для сервиса HBO Max, появился на YouTube.
News.ru 12:46
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Общество
Первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса
Вакцину против коронавируса ввели первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко, сообщили в Минобороны.
RT на русском 12:51
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз
НТВ вчера в 13:52
Энергетика
В России рекордно подорожал бензин АИ-95
Рост не обошел стороной и бензин марки АИ-92. Тонну такого вида топлива оценили в 49 809 рублей (по данным на минувшую среду).
CarsWeek.ru 03:12
Космос
Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия 06:53
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Происшествия
Петербуржцу присудили 750 тысяч рублей за уголовное преследование
11 месяцев Цакунов ожидал приговора в СИЗО, после чего ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.
Sota.vision 06:49
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Энергетика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Политика
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
РИА Новости 12:19
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
Происшествия
Волгоградский суд вернул генпрокурору дело о поджоге дома губернатора
Суд в Волгограде вернул в генпрокуратуру уголовные дела, связанные с поджогом дома губернатора Андрея Бочарова осенью 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.
Волгоградская правда 08:54
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45