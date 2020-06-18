Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.
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ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Ру12:30

ФАС проведёт проверку из-за роста биржевых цен на Аи-95

RT на русском12:40

ФАС выясняет причины роста биржевых цен на 95-ый бензин

Эхо Москвы12:31

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфакс12:31

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъ13:22

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Известия12:30

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБК12:40
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
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На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Общество

Попова сообщила, когда российские туристы смогут летать за границу

Руководитель ведомства заявила, что это произойдет, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
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Со своей стороны, общий знакомый стрелка и погибшей заявил, что пара была знакома со школы.
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НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
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Вышел тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер перемонтирует для сервиса HBO Max, появился на YouTube.
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Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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Общество

Первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса

Вакцину против коронавируса ввели первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко, сообщили в Минобороны.
RT на русском 12:51
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Наука

Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз

НТВ вчера в 13:52
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Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Энергетика

В России рекордно подорожал бензин АИ-95

Рост не обошел стороной и бензин марки АИ-92. Тонну такого вида топлива оценили в 49 809 рублей (по данным на минувшую среду).
CarsWeek.ru 03:12
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Космос

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября

Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
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Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
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Политика

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия 06:53
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Происшествия

Петербуржцу присудили 750 тысяч рублей за уголовное преследование

11 месяцев Цакунов ожидал приговора в СИЗО, после чего ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.
Sota.vision 06:49
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Энергетика

Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа

Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
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Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
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Политика

Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине

Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
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Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
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Волгоградский суд вернул генпрокурору дело о поджоге дома губернатора

Суд в Волгограде вернул в генпрокуратуру уголовные дела, связанные с поджогом дома губернатора Андрея Бочарова осенью 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
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В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
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Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
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Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
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