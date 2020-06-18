Энергетика
Российская газетаФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины рекордного роста стоимости на бирже бензина марки АИ-95. Об этом сообщается в сообщении на официальном сайте ведомства.
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Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:29
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Футбол
«МЮ» на 50% увеличил свое предложение «Барселоне» по Фати
Все про Спорт ру вчера в 13:42
Общество
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 13:46
Политика
В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко на выборах
В Белоруссии задержан бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, который считается главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на будущих выборах.
Ruposters.ru 10:43
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Поднебесный концерн Geely готовится представить новый среднеразмерный седан, созданный на шасси CMA от Volvo.
Новые автомобили 12:30
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль 16 июня в 13:16
Технологии
Дуров раскритиковал Apple за монополию на распространение приложений
Российский бизнесмен Павел Дуров призвал всех пользователей цифровой техники объявить бойкот Google и Apple из-за монополии на раздачу приложений для iPhone через AppStore.
Внешнеэкономические связи 08:00
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 14:30
Энергетика
В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка
Рост оптовых цен на бензин не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Интерфакс 13:02
Футбол
УЕФА подтвердил проведение «Финала восьми» Лиги чемпионов в Лиссабоне
Сезон-2019/2020 Лиги чемпионов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, будет доигран в формате «Финала восьми».
Metaratings вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Актриса Ребел Уилсон за четыре дня похудела на три килограмма
Актрисе благодаря интенсивным тренировкам удалось за четыре дня сбросить три килограмма.
RuNews24.ru 13:56
Общество
Роскомнадзор снял ограничения на работу Telegram в России
Обновлено в 17:14 Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
BFM.ru 10:15
Футбол
Капитаны клубов РПЛ поблагодарили врачей за работу
Капитаны всех 16 клубов Российской Премьер-Лиги поблагодарили врачей и медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией.
Чемпионат 14:11
Здоровье
В Свердловской области медики частных клиник получат выплаты
В Свердловской области работники частных медицинских клиник получат выплаты за работу с COVID-19.
Екатеринбург в эфире 12:58
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует проводить шествие к 75-летию Победы
По словам замглавы Роспотребнадзора, детские сады на первом этапе не откроются.
АиФ Саратов 06:24
Футбол
«Ротор» успешно прошел лицензирование для участия в РПЛ
Волгоградский «Ротор» успешно прошел лицензирование для участия в РПЛ на будущий сезон, сообщает официальный твиттер клуба.
BetOn 14:06
Общество
Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом
Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Lenta.ru 12:15