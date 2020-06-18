Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины рекордного роста стоимости на бирже бензина марки АИ-95. Об этом сообщается в сообщении на официальном сайте ведомства.
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