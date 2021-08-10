Ученые университета Гетеборга выяснили, как рост влияет на риск ранней смерти

Ученые выяснили, что каждый сантиметр роста, который женщины потеряли за 10-13 лет, повышает риск ранней смерти на 15% (от любых причин), а для тех, кто «стаптывается» более, чем на 2 см за этот же период — риск смерти возрастает на 74%.