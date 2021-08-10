Давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе упало в ходе проведения восстановительных работ, подключены резервные системы, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.
Ученые выяснили, что каждый сантиметр роста, который женщины потеряли за 10-13 лет, повышает риск ранней смерти на 15% (от любых причин), а для тех, кто «стаптывается» более, чем на 2 см за этот же период — риск смерти возрастает на 74%.
Футболист уже успел поприветствовать фанатов ПСЖ.Lionel Messi has arrived in Paris pic.twitter.com / ISdyCL4Ugh — Sky Sports News (@ SkySportsNews) August 10, 2021Любопытно, что на аргентинце была надета белая футболка с надписью "Париж".