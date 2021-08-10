RT на русскомФАС проводит проверки ЦУМа«В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн», — отметили в ФАС.RT на русскомПредставители службы больше двух часов не могли попасть в здание: ожидали представителя компании с доверенностью, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку, заявила ФАС.ForbesМаксимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15 % от годовой выручки компании.ТАССОборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПятый каналДума ТВКомсомольская правдаИА Красная ВеснаРосбалтЦарьградБизнес журналИзвестияГЛАС.RUМоллы.RuГазета.RuРБКРоссийская газетаНовый ДеньТелеканал 360°Octagon.MediaКапитал страныНовая газетаС чего всё началось Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила в нарушении конкуренции ЦУМ и компанию Mercury — официального представителя в России люксовых часовых и ювелирных брендов, говорится в сообщении на сайте ФАС. Forbesвчера в 06:57Подробнее о событииМодный сговор: почему ФАС начала расследование против MercuryИзвестиявчера в 14:02Экс-сотрудница ЦУМа рассказала, как проходили проверки ФАСГоворит Москвавчера в 07:16Компании Mercury не известны основания проверки ЦУМа ФАСТАССвчера в 11:58ФАС пришла с проверкой в ЦУМForbesвчера в 06:57ФАС проводит проверки ЦУМа из-за подозрений в сговоре Mercury на рынке элитной брендовой продукцииАгентство Москвавчера в 06:27ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрения Mercury в ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукцииРИА Новостивчера в 06:20В ЦУМе заявили об удивлении после проверки ФАСРБКвчера в 12:26Показать ещёОценить161Поделиться