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ФАС проводит проверки ЦУМа

«В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн», — отметили в ФАС.
RT на русском
Представители службы больше двух часов не могли попасть в здание: ожидали представителя компании с доверенностью, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку, заявила ФАС.
Forbes
Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15 % от годовой выручки компании.
ТАСС
Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.
ТАСС

С чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила в нарушении конкуренции ЦУМ и компанию Mercury — официального представителя в России люксовых часовых и ювелирных брендов, говорится в сообщении
 на сайте ФАС.

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