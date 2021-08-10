Курение снизило уровень антител после прививки против COVID-19 препаратом Pfizer

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на MedRxiv, японским ученым из медицинских университетов Джичи и Докки получилось установить главный фактор, который негативно отражается на уровне антител после получения вакцины против коронавирусной инфекции.