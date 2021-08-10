RT на русскомФАС проводит проверки ЦУМа«В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн», — отметили в ФАС.RT на русскомПредставители службы больше двух часов не могли попасть в здание: ожидали представителя компании с доверенностью, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку, заявила ФАС.ForbesМаксимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15 % от годовой выручки компании.ТАССОборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВДума ТВПятый каналКомсомольская правдаИА Красная ВеснаЦарьградРБКГазета.RuГЛАС.RUМоллы.RuРоссийская газетаБизнес журналНовый ДеньИзвестияРосбалтOctagon.MediaКапитал страныДума ТВНовая газетаТелеканал 360°С чего всё началось Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила в нарушении конкуренции ЦУМ и компанию Mercury — официального представителя в России люксовых часовых и ювелирных брендов, говорится в сообщении на сайте ФАС. Forbes06:57Подробнее о событииВ ЦУМе заявили об удивлении после проверки ФАСРБК12:26Компании Mercury не известны основания проверки ЦУМа ФАСТАСС11:58Экс-сотрудница ЦУМа рассказала, как проходили проверки ФАСГоворит Москва07:16ФАС России проверит ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговореГазета.Ru06:52ФАС проводит проверки ЦУМа из-за подозрений в сговоре Mercury на рынке элитной брендовой продукцииАгентство Москва06:27ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрения Mercury в ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукцииРИА Новости06:20ФАС пришла с проверкой в ЦУМForbes06:57Показать ещёОценить160Поделиться