Энергетика
Комсомольская правдаФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95
Специалисты российской ФАС проведут проверки по факту роста цен на автомобильный бензин Аи-95 на бирже, а также направят соответствующие запросы торговой площадке. Об этом говорится на официальном сайте службы 18 июня, в четверг.
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Общество
Калининградская область готова к смягчению ограничений
Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости 09:26
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Политика
Путин: ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем
Ряд системных проблем выявил разлив дизтоплива в Норильске, считает президент России Владимир Путин.
Вести.Ru 08:53
Политика
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
Retail & Loyalty 07:21
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
ИА Крыминформ 08:04
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Экономика
В ПФР рассказали, как можно получить дополнительную выплату к пенсии
Добровольные страховые взносы, которые участники программы перечисляют из своих средств на накопительную пенсию, не облагаются НДФЛ, и это позволяет ежегодно оформлять возврат с внесённой суммы.
Газета Кемерова 02:40
Политика
ЕС откроет внутренние границы к концу июня
Еврокомиссия приняла решение открыть внутренние границы в ЕС до 1 июля.
Фонтанка.Ру 09:50
Происшествия
Яна Волчек отказалась комментировать ДТП с пятилетним ребенком
За рулем Рендж-Ровера, который сбил 5-летнего мальчика на зебре в Петербурге, была дочь бывшего депутата Дениса Волчека, 22-летняя Яна Волчек.
Радио Маяк 09:50
Политика
Политик Гозман попросил СКР возбудить дело против Путина о приготовлении к убийству в связи с парадом Победы
Президент фонда «Перспектива» и экс-директор по гуманитарным проектам «Роснано» Леонид Гозман обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента России Владимира Путина.
Компания 06:19
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Футбол
«Сочи» удалил пост про школьников
Пресс-служба «Сочи» удалила пост, опубликованный в «Инстаграме» и посвящённый предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Чемпионат 09:34
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 09:37
Футбол
Первый матч РПЛ после паузы посетит 4231 зритель
РИА Новости 07:47
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Здоровье
В Алтайском крае сняты еще несколько ограничений
Сегодня, 19 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес очередные изменения в указы о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции (№44 от 31 марта 2020 года и №77 от 8 мая 2020 года).
Местное время (Рубцовск) 09:30
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51