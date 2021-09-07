«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
«Группа ГАЗ» в рамках международной выставки Comtrans 2021 представила компактный городской фургон «Соболь NN», предназначенный в первую очередь для быстро растущего сегмента служб доставки и интернет-торговли.