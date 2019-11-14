Энергетика

Газета.RuГазета.RuФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

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По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
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Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
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На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
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Московский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
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Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам

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