Энергетика

Газета.RuГазета.RuФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
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Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru14 ноября в 11:17

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК14 ноября в 08:41

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ru14 ноября в 08:59

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАСС14 ноября в 08:50

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUM14 ноября в 09:49

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы14 ноября в 09:31

Цена на бензин в России снизилась впервые с конца марта

Rambler News Service14 ноября в 08:11
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Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

РБК 05:50
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Политика

МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов.
Ведомости 07:55
Происшествия

В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель

"Во время выполнения тренировочного полета произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме", - сообщается в Twitter представителя ВМС Индии.
РИА Новости 03:20
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время вчера в 11:32
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Происшествия

Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее

Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Политика

США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35

Военное обозрение вчера в 23:07
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Наука

Ученые выявили генетическую основу сна

Научными специалистами из США выявлена генетическая основа сна, а помогли учёным в этом рыбы данио-рерио.
Ugpressa.ru вчера в 23:35
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер опубликовала последнее прижизненное видео матери

Дочь фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер опубликовала в Instagram видео с матерью, снятое за день до её смерти.
News.ru 07:36
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Политика

Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Польши завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа.
Взгляд.ру 07:17
Общество

В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду

РИА Новости 07:20
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Общество

Шопоголизм в интернете предложили признать психическим расстройством

Страна Советов on-line 05:40
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
RT на русском 06:55
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

Вести.Хайтек вчера в 08:33
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Здоровье

Скоро откроют детскую поликлинику в микрорайоне «Южный» Твери

Tverlife 04:52
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Происшествия

Число погибших при взрыве в Сирии возросло до 18

RT на русском 07:59
Авто

В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем

Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Тарантас Ньюс вчера в 07:17
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