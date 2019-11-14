Энергетика

РБКРБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБКвчера в 08:41

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

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Rambler News Serviceвчера в 08:11

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Эхо Москвывчера в 09:31

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REGNUMвчера в 09:49

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ruвчера в 11:17
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Глава Минздрава прокомментировал кадровую реформу в Челябинской области

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В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
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В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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