Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

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