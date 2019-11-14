Энергетика

Газета.RuГазета.RuФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
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Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru14 ноября в 11:17

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUM14 ноября в 09:49

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК14 ноября в 08:41

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ru14 ноября в 08:59

Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ru14 ноября в 08:57

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАСС14 ноября в 08:50

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы14 ноября в 09:31
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Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 03:40
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Армия и оружие

Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Профиль вчера в 03:05
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани

В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября.
Коммерсантъ 06:06
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Общество

СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет

Российские спецслужбы заинтересовались обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом еще во время его визита в Москву в 2007 году: американец «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ.
РБК 06:32
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Гаджеты

Motorola показала смартфон Razr с гибким экраном

Компания Motorola в рамках мероприятия в Лос-Анджелесе объявила о возвращении на рынок смартфонов культовой «раскладушки» Razr.
News.ru 14 ноября в 01:53
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Происшествия

Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Известия вчера в 23:02
Кино

Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM 14 ноября в 11:09
Общество

На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

Lenta.ru 06:52
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Чемпионат 04:01
Происшествия

В Сирии погибли 10 человек при подрыве заминированной машины

Lenta.ru 06:37
Футбол

«Ливерпуль» выкупил у Роджерса дом для Клоппа

«Ливерпуль» выкупил дом в Формби у бывшего главного тренера клуба Брендана Роджерса, ныне возглавляющего «Лестер Сити», сообщает Daily Mail.
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Общество

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы Ремезкове

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего вице-губернатора региона Александра Ремезкова.
Медиазона 04:55
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью

Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
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Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество

Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов

АиФ Красноярск 14 ноября в 01:14
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru вчера в 06:40
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«Желтые жилеты» вышли на улицы Парижа в годовщину начала протестов

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Хоккеист Дано о силовом приёме Овечкина: это разбудило «Монреаль»

Овечкин применил мощный силовой приём против Друена на пятой минуте второго периода. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».
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Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»

Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
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Происшествия

Частный самолёт совершил аварийную посадку в Ленобласти

Life.ru 06:40
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Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее

Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
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