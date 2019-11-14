Энергетика
Газета.RuФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
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Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Армия и оружие
Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани
В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Общество
СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет
Российские спецслужбы заинтересовались обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом еще во время его визита в Москву в 2007 году: американец «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Гаджеты
Motorola показала смартфон Razr с гибким экраном
Компания Motorola в рамках мероприятия в Лос-Анджелесе объявила о возвращении на рынок смартфонов культовой «раскладушки» Razr.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Происшествия
Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Общество
На улицы Гонконга вышли солдаты Китая
Спорт
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Футбол
«Ливерпуль» выкупил у Роджерса дом для Клоппа
«Ливерпуль» выкупил дом в Формби у бывшего главного тренера клуба Брендана Роджерса, ныне возглавляющего «Лестер Сити», сообщает Daily Mail.
Общество
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы Ремезкове
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего вице-губернатора региона Александра Ремезкова.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью
Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Общество
Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов
Шоу-бизнес
Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Общество
«Желтые жилеты» вышли на улицы Парижа в годовщину начала протестов
Хоккей
Хоккеист Дано о силовом приёме Овечкина: это разбудило «Монреаль»
Овечкин применил мощный силовой приём против Друена на пятой минуте второго периода. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».
Футбол
Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»
Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
Происшествия
Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.