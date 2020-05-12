Общество

Daily StormDaily StormФАС рассказала о жалобах россиян на дефицит и рост цен на перчатки

Россияне начали жаловаться не только на нехватку медицинских перчаток, но и на их подорожание, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
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с чего всё началось

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен и дефицит медицинских перчаток

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
ТАССвчера в 12:29

Подробнее о событии

ФАС сообщила о незначительном числе жалоб на дефицит и цены на перчатки

РБКвчера в 14:13

ФАС сообщила о незначительном числе жалоб на дефицит и рост цен на перчатки

Коммерсантъвчера в 12:45

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на дефицит медицинских перчаток

Газета.Ruвчера в 12:07

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен и дефицит медицинских перчаток

ТАССвчера в 12:29

В ФАС сообщили о жалобах россиян на завышение цен на перчатки

Известиявчера в 12:27

ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен медицинских перчаток

RT на русскомвчера в 12:31

ФАС начала получать обращения граждан, связанные с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки

Эхо Москвывчера в 11:54
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:18, Ашберн
Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
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Общество

В Минкомсвязи заявили о рекордной нагрузке на портал госуслуг

Нагрузка на портал госуслуг после запуска сервиса по оформлению выплат на детей оказалась рекордной: она выросла в 10 раз.
Известия 08:53
Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

BFM.ru 02:18
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
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Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
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Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу сотрудника СК

Известия 07:31
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Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
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Гаджеты

3D-карта AMD Radeon Pro VII получит 16 ГБ памяти HBM2

Адаптер можно будет использовать в многопроцессорных конфигурациях через мост Infinity Fabric Link с пропускной способностью 168 ГБ/с.
Megaobzor.com 08:57
Общество

Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
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Кино

Том Харди и Шарлиз Терон рассказали о конфликте на съемках «Безумного Макса»

Киноафиша России 06:34
Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
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Общество

Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн

Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.
Комсомольская правда 08:01
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Кино

Роберт Паттинсон рассказал о сложностях роли Бэтмена

Своими мыслями о причинах, побудивших сняться в фильме «Бэтмен», поделился исполнитель главной роли актер Роберт Паттинсон в интервью, опубликованном 12 мая в издании GQ.
ИА Красная Весна вчера в 14:16
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
Политика

Небензя не видит причин для продления оружейного эмбарго против Ирана

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
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Здоровье

79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом

Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
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Общество

Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
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Транспорт

Автоинспекция получила новый инструмент для отслеживания и задержания нарушителей

Инспекторам раздали смартфоны с установленным приложением «Карантин»: подключившись к любой дорожной камере, полицейский получает возможность прямо в потоке увидеть нарушителя и тут же остановить его машину.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Политика

Путин объявил об окончании периода нерабочих дней

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.
ИжевскИнфо.РУ 11 мая в 09:42
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Шоу-бизнес

Адель после похудения стесняется своей внешности

Адель призналась, что до сих пор не привыкла к новой себе и даже немного стесняется его, а такое пристальное внимание к ее персоне, очень смущает знаменитость.
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Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Москва, 12 мая 2020, 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая.
REGNUM вчера в 07:54
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Общество

65 санаториев Сочи откроют 1 июня

Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию.
НИА-Кубань 03:21
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Здоровье

Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок

Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
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