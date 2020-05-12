Общество
Daily StormФАС рассказала о жалобах россиян на дефицит и рост цен на перчатки
Россияне начали жаловаться не только на нехватку медицинских перчаток, но и на их подорожание, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.ТАССвчера в 12:29
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Общество
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Госдума приняла в окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО - стоимость "автогражданки" будет меняться в зависимости от ряда критериев.
Российская газета 08:29
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Общество
Первый российский танкер класса «Афрамакс» спущен на воду
В торжественной церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» принимал участие президент.
НТВ вчера в 13:04
Армия и оружие
Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Сербии
"Сербский министр по поручению президента Республики Сербия Александара Вучича поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - отметили в Минобороны.
ТАСС 09:00
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com 01:58
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Происшествия
В Кургане в отделе полиции скончался задержанный
По сообщению СУ СКР по Курганской области, 12 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану был доставлен нетрезвый мужчина за административное правонарушение.
Kurgan.ru 08:11
Общество
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 09:14
Общество
В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 07:58
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Общество
В Уфе сотрудница приюта снимала на камеру «воспитание» детей матом
Kazanfirst.ru 05:09
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тысяч рублей
Сергей Собянин принял решение о городских доплатах людям, от которых сейчас, в пору самоизоляции, во многом зависит здоровье и благополучие более чем трех миллионов москвичей.
Российская газета 09:00
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
Общество
Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн
Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.
Комсомольская правда 08:01
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Кино
Колин Фаррелл и Джуд Лоу могли сыграть главные роли в «Бэтмене против Супермена» 2000-х
Киноафиша России 05:45
Общество
В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей
В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
Секрет фирмы 07:55
Здоровье
Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения РФ прокомментировало публикацию британского издания Financial Times о смертности от коронавируса в России.
Live24 07:58