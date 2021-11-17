Будьте в Плюсе

ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений по регулированию рынка топлива, что будут способствовать стабилизации цен на зимний дизель, которые во вторник на бирже установили очередной рекорд.
ТАСС
Отмечается, что данные предложения касаются увеличения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера.
RT на русском
Цены на зимнее дизельное топливо в европейской части России на СПбМТСБ к началу ноября выросли на 22,8% с начала 2021 года.
РБК
Президент РТС пояснял, что ежегодный рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх независимо от инфляции и от цен внешнего рынка.
ТАСС

Подробнее о событии

ФАС хочет проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Коммерсантъ00:40
ФАС предложила ряд способов стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо
ТАСС23:31
Самое цитируемое
ФАС разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России
ПРАЙМ23:51
В ФАС разработали предложения по стабилизации цен на дизельное топливо
RT на русском23:51
ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в России
РИА Новости23:39
ФАС предложила увеличить продажи дизеля на бирже из-за роста цен
РБК00:07
ФАС разработала план по стабилизации цен на дизельное топливо
Российская газета23:30

Интересное

Приостановка процесса сертификации «Северного потока 2» может продлиться 4-6 недель

Приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель, она не приведет к увеличению сроков его завершения, заявил "Интерфаксу" немецкий дипломатический источник.
Интерфаксвчера в 06:47