РИА НовостиФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений по регулированию рынка топлива, что будут способствовать стабилизации цен на зимний дизель, которые во вторник на бирже установили очередной рекорд.ТАССОтмечается, что данные предложения касаются увеличения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера.RT на русскомЦены на зимнее дизельное топливо в европейской части России на СПбМТСБ к началу ноября выросли на 22,8% с начала 2021 года.РБКПрезидент РТС пояснял, что ежегодный рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх независимо от инфляции и от цен внешнего рынка.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВLife.ruРоссийская газетаЭкономика сегодняГазета.RuThe Moscow PostНьюс-ННКомсомольская правдаПрофильФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииФАС хочет проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатамиКоммерсантъ00:40ФАС предложила ряд способов стабилизировать цены на зимнее дизельное топливоТАСС23:31Самое цитируемоеФАС разработала ряд предложений о стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в РоссииПРАЙМ23:51В ФАС разработали предложения по стабилизации цен на дизельное топливоRT на русском23:51ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо в РоссииРИА Новости23:39ФАС предложила увеличить продажи дизеля на бирже из-за роста ценРБК00:07ФАС разработала план по стабилизации цен на дизельное топливоРоссийская газета23:30Показать ещёОценить41Поделиться