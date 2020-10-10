ФАС разработала проект стабилизации цен на газ в баллонах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно ввести госрегулирование для доставки сжиженного газа в баллонах в жилые дома для недопущения в РФ роста цен на газ. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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ФАС предложила вновь регулировать доставку газа после того, как в службу поступили обращения о том, что в некоторых регионах цены на сжиженный газ в баллонах с учетом доставки выросли на 40–50%, говорится в пояснительной записке.
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