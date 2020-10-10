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ТАСС
ТАСС

ФАС разработала проект стабилизации цен на газ в баллонах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно ввести госрегулирование для доставки сжиженного газа в баллонах в жилые дома для недопущения в РФ роста цен на газ. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

ФАС предложила вновь регулировать доставку газа после того, как в службу поступили обращения о том, что в некоторых регионах цены на сжиженный газ в баллонах с учетом доставки выросли на 40–50%, говорится в пояснительной записке.
РБКвчера в 03:01
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Назван способ избежать роста цен на газовые баллоны в России

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ФАС предложила государству регулировать цены на доставку газа в баллонах

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ГЛАС.RUвчера в 03:43
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ФАС предложила способ, как можно не поднимать цены на газ в баллонах для россиян

Аргументы неделивчера в 03:41
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ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

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Президент UFC назвал нокаут Хоакина Бакли лучшим в истории

Поединок дошел до практически середины второго раунда, когда Бакли исполнил очень редкую и красивейшую "вертушку": Касанганай поймал ногу Хоакина, когда тот выбрасывал удар, но Бакли не растерялся и в это время с разворота зарядил пяткой прямо в челюсть Импе.
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Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников констатировал, что текущий вариант статистики по коронавирусу является бессмысленным, поскольку не отражает реальной картины распространения инфекции.
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