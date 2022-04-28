РБКФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский»ФАС согласовала ходатайство Московского булочно-кондитерского комбината «Коломенского» о приобретении ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), сообщается в Telegram-канале ведомства.РБКФинский производитель продуктов питания Fazer заявил о намерении покинуть российский рынок 28 марта.Фонтанка.РуУправляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве.ВедомостиВ марте холдинг объявил о смене названия российского подразделения с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом».КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБК Санкт-ПетербургИзвестияФАНФорпост Северо-ЗападНародные новостиПодробнее о событииХлебокомбинату «Коломенский» разрешили купить российский бизнес FazerИзвестия11:59ФАС разрешила холдингу «Коломенский» купить российское подразделение FazerКоммерсантъ12:17ФАС согласовала ходатайство БКХ «Коломенский» о покупке компании «Хлебный дом»ТАСС11:52ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский»РБК12:29Назван потенциальный покупатель бизнеса холдинга Fazer в России78.ru26 апреля в 13:07Fazer может продать свою дочернюю компанию комбинату «Коломенский»Народные новости26 апреля в 12:09Российскую дочернюю компанию Fazer купит хлебокомбинат «Коломенский»ФАН26 апреля в 11:28Показать ещёОценить45Поделиться