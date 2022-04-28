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ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский»

ФАС согласовала ходатайство Московского булочно-кондитерского комбината «Коломенского» о приобретении ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), сообщается
 в Telegram-канале ведомства.
РБК
Финский производитель продуктов питания Fazer заявил о намерении покинуть российский рынок 28 марта.
Фонтанка.Ру
Управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве.
Ведомости
В марте холдинг объявил о смене названия российского подразделения с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Хлебокомбинату «Коломенский» разрешили купить российский бизнес Fazer
Известия11:59
ФАС разрешила холдингу «Коломенский» купить российское подразделение Fazer
Коммерсантъ12:17
ФАС согласовала ходатайство БКХ «Коломенский» о покупке компании «Хлебный дом»
ТАСС11:52
ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский»
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Назван потенциальный покупатель бизнеса холдинга Fazer в России
78.ru26 апреля в 13:07
Fazer может продать свою дочернюю компанию комбинату «Коломенский»
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Российскую дочернюю компанию Fazer купит хлебокомбинат «Коломенский»
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