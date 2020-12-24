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Интерфакс
Интерфакс

ФАС разрешила операторам создать СП для развития 5G в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство телеком-операторов по созданию совместного предприятия для развития 5G в России, сообщил регулятор. Одновременно с этим служба предписала операторам сохранять недискриминационный доступ к частотам для всех представителей отрасли.В источнике
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ФАС одобрила создание СП операторов связи для развития 5G

Ведомостивчера в 10:02
RT на русском

ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

RT на русскомвчера в 09:27
Московский Комсомолец

ФАС согласовала ходатайство операторов о создании совместного предприятия по 5G

Московский Комсомолецвчера в 08:53
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ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

РИА Новостивчера в 09:05
ТАСС

ФАС одобрила создание операторами связи СП по расчистке частот для 5G

ТАССвчера в 08:56
Интерфакс

ФАС разрешила операторам создать СП для развития 5G в России

Интерфаксвчера в 08:56
Фонтанка.Ру

ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

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«Фортуна» начнет строительство участка «Северного потока-2» в водах Дании 15 января

Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, судно «Фортуна» приступит к прокладке труб газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании уже в следующем месяце.
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