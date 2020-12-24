ФАС разрешила операторам создать СП для развития 5G в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство телеком-операторов по созданию совместного предприятия для развития 5G в России, сообщил регулятор. Одновременно с этим служба предписала операторам сохранять недискриминационный доступ к частотам для всех представителей отрасли.В источнике
Подробнее о событии
ФАС согласовала ходатайство операторов о создании совместного предприятия по 5G
Московский Комсомолецвчера в 08:53