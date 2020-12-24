Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство телеком-операторов по созданию совместного предприятия для развития 5G в России, сообщил регулятор. Одновременно с этим служба предписала операторам сохранять недискриминационный доступ к частотам для всех представителей отрасли.

Поделиться