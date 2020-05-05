Коронавирус
РБКФАС разрешила регионам отменять электрички
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Кино
Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Игры
Студия MicroProse, основанная Сидом Мейером, возвращается с тремя проектами
В Task Force Admiral, проекте студии Drydock Dreams Games, игроки смогут взять под командование группу авианосцев США в 1942 году.
Игромания.ру 09:37
Общество
Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро
В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.
Российская газета 09:52
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:32
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
На въезде в Челябинск ужесточат контроль с 6 мая
Полезно в карантин: На платформе + 1Город в разделе "Самоизоляция" для жителей Челябинска и Копейска собрана информация об актуальных во время карантина сервисах.
Pchela.News вчера в 23:30
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30
Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
Происшествия
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Шесть частных жилых домов загорелись в Железнодорожном районе Самары на площади около 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:51
Происшествия
Украинские националисты поставили девочку на колени за съемку видео
Народные новости 09:38
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Наука
Ученые изучили систему очистки от метаболических загрязнений в глазу
МКБ-11 02 мая в 08:25
Общество
«Россия 24» сняла с эфира программу Михалкова про коронавирус
Авторскую программу режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира.
News.ru 02 мая в 10:55
Происшествия
Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19
Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о том, что больна коронавирусной инфекцией.
Известия 05:52
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Политика
Лукашенко анонсировал телефонные переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
РЕН ТВ 05:35
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за ограбления и угрозу взорвать дом
Сотрудниками полиции Украины задержан 38-летний гражданин России, который ограбил несколько человек и угрожал взорвать многоэтажный дом.
News.ru 09:31
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Кино
Warner Bros. и Сильвестр Сталлоне работают над сиквелом «Разрушителя»
Афиша Daily вчера в 09:08
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52