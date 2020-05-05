Коронавирус

РБКРБКФАС разрешила регионам отменять электрички

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
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ФАС разрешила регионам России отменять электрички

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Российским регионам разрешили отменять электрички

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ФАС позволит пересматривать тарифы пригородных пассажирских компаний

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ФАС разрешила регионам отменять электрички

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