После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 1,8K

Шоу-бизнес Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он. 3

Общество Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги» Минкомсвязи предложило начать эксперимент по использованию Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся на портале «Госуслуги», для совершения сделок и подписания документов для трудоустройства. 79

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 113

Общество Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24». 429

Политика Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. 296

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,6K

Общество Эксперты связали незапланированные траты россиян с усталостью от изоляции Аналитики считают, что снижение заинтересованности в обучении и участии в онлайн-конференциях может быть связано с майскими праздниками, в которые люди традиционно планируют отдыхать.

Здоровье Эффективность вакцины от полиомелита в борьбе с COVID-19 изучат в Кировской области В Кировской области пройдут исследования вакцины от полиомелита на предмет эффективности ее применения в борьбе с новым типом коронавируса COVID-19.

Происшествия В Липецкой области от коронавируса вылечились 109 человек В Липецкой области по данным на 3 мая число вылечившихся от коронавируса пациентов выросло до 109 человек. 46

Общество В Саратовской области прибавилось 50 заболевших коронавирусом За прошедшие сутки в Саратовской области выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. 397

Футбол Тибо Куртуа: будет несправедливо признать «Барселону» чемпионом Испании Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что каталонская «Барселона» не заслуживает права получить чемпионский титул испанской Примеры в случае досрочного завершения нынешнего сезона.

Политика В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США. 1