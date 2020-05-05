Коронавирус
РБКФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.РБК09:15
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