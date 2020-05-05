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РБКРБКФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.
РБК09:15

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В России разрешили отменять электрички

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Из-за снижения пассажиропотока регионам разрешили отменять электрички

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ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

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Вести.Ru08:05

ФАС разрешила регионам пересчитать уровень тарифов в пригородных поездах

Российская газета07:11
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Общество

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Хоккей

Ласьков о 16-летнем Иванове в СКА: «Пришло постановление ФХР. „Магнитку“ поставили перед фактом, как „Локомотив“ с Мичковым»

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Китай оказался лидером в гонке по созданию вакцины от коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.
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S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

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В Липецкой области по данным на 3 мая число вылечившихся от коронавируса пациентов выросло до 109 человек.
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Общество

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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
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Политика

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters.
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Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

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Армия и оружие

Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.
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Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

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