Коронавирус
РБКФАС разрешила регионам отменять электрички
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
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Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост.
РБК 09:52
Общество
Воробьев заявил о высоком уровне госпитализации в Подмосковье
Госпитализация в Московской области остается по-прежнему высокой.
Известия 08:38
Происшествия
В Карелии коронавирус обнаружен у сотрудника ФСИН и фельдъегеря
Петрозаводск, 5 мая 2020, 11:48 — REGNUM Сотрудники фельдъегерской службы и управления исполнения наказаний, которые контактировали с зараженными арестованными, прибывшими в республику этапом из Ленинградской области, получили положительные анализы на COVID-19.
REGNUM 04:48
Происшествия
Украинские националисты поставили девочку на колени за съемку видео
Народные новости 09:38
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Эль-Камышлы.
ТАСС 02 мая в 15:27
Общество
Россиянам показали умерших пациентов с коронавирусом
Журналист Антон Красовский в новом выпуске «Эпидемии» показал фотографии, гробы и родственников нескольких умерших пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 09:58
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Карта распространения коронавируса в Саратовской области обновилась
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 06:24
Общество
Глава Петербурга надел щиток поверх респиратора при посещении роддомов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 мая посетил родильные дома, несмотря на эпидемию коронавируса, надев перчатки, респиратор и поверх него — щиток.
РБК вчера в 10:29
Гаджеты
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro
Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 вчера в 12:39
Общество
В Гааге задержаны десятки протестующих против продления карантина
В Гааге полиция задержала несколько десятков человек, протестовавших против ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:26
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Происшествия
В Самаре загорелись шесть жилых домов
В Самаре в Железнодорожном районе произошло возгорание шести частных жилых домов на площади около 600 кв. метров.
RT на русском 09:56
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт
Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
Родной город 03 мая в 06:11
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Футбол
Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги 15 мая
Изначально Бундеслига должна была вернуться 9 мая, однако выход с паузы был отложен в связи с необходимостью проведения массового тестирования футболистов на коронавирус.
Metaratings 05:44
Общество
Названы главные меры борьбы с коронавирусом
По словам советника шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхана Гизеке, гарантированный результат дают только две меры — мытье рук и социальное дистанцирование.
Lenta.ru 04:03
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады
Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
Здоровье
Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен
В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявили острый дефицит медицинских халатов.
ГТРК Липецк 07:39
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
Происшествия
В Липецкой области от коронавируса вылечились 109 человек
Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 20 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, таким образом, выздоровели 109 из 520 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.
РИА Новости 03 мая в 10:44
Здоровье
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21