Общество
РБКФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек
После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.РБК09:15
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Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Происшествия
Массовую гибель рыбы сняли в Астраханской области на видео
В Астраханской области сняли на видео массовый мор рыбы. Астраханец, предположительно, заснял массовую гибель рыбы в Икрянинском районе.
Каспий.Инфо 05:40
Общество
Министр просвещения РФ: сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены
Ранее, 18 апреля, Минпросвещения перенесло начало сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
ИА Красная Весна 07:46
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов назвал организацию главным фактором победы над эпидемией COVID-19.
РИА Новости 10:18
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля.
Коммерсантъ 10:09
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Игры
Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле
Игромания.ру 09:16
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Футбол
В «Боруссии» выявили два случая заражения коронавирусом
Два представителя менхенгладбахской «Боруссии» сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Rheinische Post.
Нева Спорт 12:25
Политика
Трамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции.
ФАН 11:50
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Экономика
Аргентина вступила в решающий этап реструктуризации госдолга
Аргентина в мае вошла в решающий период процесса реструктуризации долга, когда должно определиться, придется ли ей объявлять дефолт в третий раз за два десятилетия, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 09:36
Космос
В NASA сочли проект SpaceX по доставке людей на Луну рискованным
NASA определила компании, которым может быть доверено создание лунного посадочного модуля для высадки американских космонавтов на Луну в рамках программы Artemis.
Профиль вчера в 19:49
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
Общество
Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей производства масок
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в российских аптеках нет дефицита масок.
ФедералПресс 11:24
Общество
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 230 человек
В штате Нью-Йорк за минувшие сутки зафиксировано еще 230 смертей среди пациентов с коронавирусом.
Национальная служба новостей 12:20
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Lenta.ru 07:14
Общество
Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
Вечерняя Москва 04:18
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51