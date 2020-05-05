Общество

РБКРБКФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.
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ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
РБК09:15

Подробнее о событии

Из-за снижения пассажиропотока регионам разрешили пересматривать тарифы для электричек

Коммерсантъ11:50

Российским регионам разрешили отменять электрички

Комсомольская правда10:56

ФАС разрешила регионам пересчитать уровень тарифов в пригородных поездах

Российская газета07:11

Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Lenta.ru09:50

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

РБК09:15

ФАС сможет быстро пересматривать тарифы для пригородных пассажирских компаний

Вести.Ru08:05

РБК: ФАС разрешила российским регионам отменять электрички

Московский Комсомолец10:26
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Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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Массовую гибель рыбы сняли в Астраханской области на видео

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Каспий.Инфо 05:40
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Общество

Министр просвещения РФ: сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены

Ранее, 18 апреля, Минпросвещения перенесло начало сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
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Общество

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Общество

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Энергетика

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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля.
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Политика

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Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru 09:13
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Экономика

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73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
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Игры

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Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

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В NASA сочли проект SpaceX по доставке людей на Луну рискованным

NASA определила компании, которым может быть доверено создание лунного посадочного модуля для высадки американских космонавтов на Луну в рамках программы Artemis.
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Армия и оружие

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Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
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Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
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Общество

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 230 человек

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Общество

Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
Вечерняя Москва 04:18
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Общество

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Газета.Ru 05:51
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