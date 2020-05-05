Общество

РБКРБКФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.
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ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
РБК09:15

Подробнее о событии

Из-за снижения пассажиропотока регионам разрешили пересматривать тарифы для электричек

Коммерсантъ11:50

Российским регионам разрешили отменять электрички

Комсомольская правда10:56

Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Lenta.ru09:50

РБК: ФАС разрешила российским регионам отменять электрички

Московский Комсомолец10:26

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

РБК09:15

ФАС сможет быстро пересматривать тарифы для пригородных пассажирских компаний

Вести.Ru08:05

ФАС разрешила регионам пересчитать уровень тарифов в пригородных поездах

Российская газета07:11
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