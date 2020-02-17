Экономика

ВедомостиВедомостиРосрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Росрыболовство выступает против позиции Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предлагает распределять права на добычу рыбы и морепродуктов на аукционах. Это следует из сообщения пресс-службы агентства.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

Подробнее о событии

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

РБК16:00

Росрыболовство не поддерживает идею заменить квоты на вылов рыбы электронными аукционами

ТАСС11:01

Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Ведомости12:45

ФАС разъяснила свои предложения по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы

Финмаркет10:49

Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Красная весна13:55

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Экономика

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 07:58
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Общество

Мишустин ограничил въезд в Россию для граждан Китая

С 19 февраля Россия прекратит прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну в частных и учебных целях гражданам КНР.
Известия 12:29
Экономика

АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real

Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
Известия 15:42
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости 13:32
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Финансы

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости 06:40
Политика

В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму

Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Москва 24 03:48
Хоккей

«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счётом 5:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 13:28
Армия и оружие

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК 13:16
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Армия и оружие

Советник главы ЛНР рассказал, как ВСУ готовились к провокации в Донбассе

Обострение в Донбассе Киев обвинил Народную милицию ЛНР в том, что утром во вторник, 18 февраля, по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины был открыт артиллерийский огонь.
ФАН 07:37
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Вечерняя Москва 09:17
Общество

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

«В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
Коммерсантъ 03:07
Футбол

Джанелли Имбула может усилить «Локомотив»

Французский полузащитник Жанелли Имбула может стать игроком "Локомотива".
Вести.Ru 11:25
Наука

Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет

Газета DAILY 13:41
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Получение маткапитала упростят в России

Российское правительство заявило о намерении упростить процедуру получения материнского капитала.
Газета.Ru 15:21
Авто

Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda

По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
CarsWeek.ru 07:41
Спорт

Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение

Газета.Ru 13:41
Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против дочерней компании

18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы.
Известия 14:13
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Шоу-бизнес

Врачи диагностировали инсульт у Дмитрия Диброва

Pravda.Ru 10:45
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Кинешме превысила эпидпорог

Эпидемическая обстановка в Кинешме находится на уровне выше эпидпорога на 18,8%. На минувшей неделе численность заболевших гриппом и ОРВИ составила 838 человек (+15,2%), среди которых только 160 человек взрослые.
168 часов вчера в 06:42
Общество

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

RT на русском 05:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Газета.Ru 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное