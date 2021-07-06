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Экономика

ФАС разъяснила порядок регулирования цен на социально значимые продукты

В ФАС добавили, что власти могут применять и другие меры для стабилизации цен на социально значимые продукты: повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей, а также меры антимонопольного регулирования.В источнике

С чего всё началось

ФАС оценила идею советского регулирования цен

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен.
РБК23:40

Подробнее о событии

ФАС разъяснила порядок регулирования цен на социально значимые продукты

Российская газета02:51

ФАС оценила идею снижения цен по советской системе

Компания02:30

ФАС оценила способ снизить цены в России по советской системе

ПРАЙМ01:26

В ФАС оценили идею советского регулирования цен

Московский Комсомолец01:00

ФАС оценила способ снизить цены в России по советской системе

Lenta.ru00:28

В ФАС рассказали о мерах по снижению цен на продукты в РФ

URA.Ru00:05

ФАС оценила идею советского регулирования цен

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