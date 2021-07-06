В ФАС добавили, что власти могут применять и другие меры для стабилизации цен на социально значимые продукты: повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей, а также меры антимонопольного регулирования.

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С чего всё началось ФАС оценила идею советского регулирования цен Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен. РБК 23:40