ФАС разъяснила порядок регулирования цен на социально значимые продукты
В ФАС добавили, что власти могут применять и другие меры для стабилизации цен на социально значимые продукты: повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей, а также меры антимонопольного регулирования.В источнике
С чего всё началось
ФАС оценила идею советского регулирования цен
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен.
РБК23:40