"Газпром", согласно статистике, реализовал на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году - 11 миллиарда кубометров, в 2020 году - 12,1 миллиарда кубометров, а за 8 месяцев текущего года - 3,6 миллиарда кубометров газа.