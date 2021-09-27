ПРАЙМФАС рекомендует «Газпрому» увеличить объемы реализации природного газа на биржеФедеральная антимонопольная служба (ФАС) направила "Газпрому" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах.ТАССВ результате снижения поставок природного ресурса в августе 2021 года объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд куб. м, отмечает ФАС.ФинмаркетОтсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен.Агентство нефтегазовой информации"Газпром", согласно статистике, реализовал на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году - 11 миллиарда кубометров, в 2020 году - 12,1 миллиарда кубометров, а за 8 месяцев текущего года - 3,6 миллиарда кубометров газа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньРосбалтЭкономика сегодняLife.ruФАНOilCapital.ruПодробнее о событииФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объём реализации газа на биржеRT на русском03:33Объем продаж газа на бирже на суточных торгах подскочил после рекомендаций ФАС «Газпрому»ПРАЙМ05:18«Газпром» заворачивают на биржуКоммерсантъ18:20Оборот на суточных торгах газом подскочил одновременно с публикацией рекомендации ФАСИнтерфакс02:51ФАС России направила в адрес ПАО «Газпром» рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгахГлас Народа02:46ФАС призывает «Газпром» восстановить объемы продаж через биржуBanki Loans01:50ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объемы реализации газа на биржеТАСС03:00Показать ещёОценить62Поделиться