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ФАС рекомендует «Газпрому» увеличить объемы реализации природного газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила "Газпрому" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах.
ТАСС
В результате снижения поставок природного ресурса в августе 2021 года объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд куб. м, отмечает ФАС.
Финмаркет
Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен.
Агентство нефтегазовой информации
"Газпром", согласно статистике, реализовал на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году - 11 миллиарда кубометров, в 2020 году - 12,1 миллиарда кубометров, а за 8 месяцев текущего года - 3,6 миллиарда кубометров газа.
РИА Новости

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