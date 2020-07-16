с чего всё началось

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.

ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

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