Энергетика

ИзвестияИзвестияФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.
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«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в тексте
 документа.
Известия13:07

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В Татарстане вырастет цена на газ

Реальное время09:31

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

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ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

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С 1 августа в России повысится цена на газ для населения

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Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

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В Татарстане с 1 августа подорожает газ

БИЗНЕС Online08:53

Госкомитет РТ по тарифам утвердил цены на природный газ для населения

Татар-информ08:51
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На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
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Игры

В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями

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В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Здоровье

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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
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Культура

Звезда Филиппа Киркорова появилась в Летнем амфитеатре Витебска

Аллея звезд появилась в террасе Летнего амфитеатра в 2009 году, при входе на которую гостей встречает увеличенная копия приза от главы белорусского государства – девушка с венком в руках.
Союзное Вече 10:01
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Энергетика

ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.
Интерфакс 11:54
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Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Спорт

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla

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Piter.tv 13:26
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:55
Политика

Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

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Lenta.ru 11:49
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Наука

Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки

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«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости 13:03
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
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Здоровье

Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Финансы

Минфин Украины заявил об исчерпании фонда для борьбы с коронавирусом

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Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

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Обновление Windows 10 удалило встроенные программы

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В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

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Москвичам рассказали, как записаться на ПЦР-тестирование

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 16 июля открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в поликлиниках.
Вечерняя Москва 11:18
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Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
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