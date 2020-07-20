Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма рыночного ценообразования, сообщил РИА Новости представитель ФАС.

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма рыночного ценообразования, сообщил РИА Новости представитель ФАС.

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