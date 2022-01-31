Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельную отпускную цену на лекарство против коронавируса "Ремдесивир" компании "Р-Фарм" в размере 3840 рублей за упаковку, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Регулятор предписал сервису исключить данное условие из договоров, но тот требование не исполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб. Решение Арбитражного суда 11 ноября 2021 г. подтвердила апелляционная инстанция, затем оно вступило в законную силу.
Как сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, на четвертой календарной неделе количество детей, заболевших коронавирусом, возросло на 210,5% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 25 тысяч человек против около 8 тысяч человек.
Администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, причем рестрикции также могут коснуться их жен и детей.