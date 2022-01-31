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ФАС согласовала цену на препарат против COVID «Ремдесивир» компании «Р-Фарм»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельную отпускную цену на лекарство против коронавируса "Ремдесивир" компании "Р-Фарм" в размере 3840 рублей за упаковку, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Интерфакс
Препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ
Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик, произведенный компанией "Фармасинтез".
ТАСС
14 октября 2020 г. Минздрав России зарегистрировал два препарата на основе ремдесивира для лечения коронавируса.
Ведомости

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ФАС согласовала цену на препарат «Ремдесивир» от COVID-19
РБК09:17
ФАС согласовала цену на препарат против COVID «Ремдесивир» компании «Р-Фарм»
Интерфакс08:31
ФАС согласовала цену на «Ремдесивир»
ТАСС08:44
ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса «Ремдесивир»
Москва 2408:34
Цену на лекарство от коронавируса снизят в два раза
Российская газета08:31
ФАС согласовала цену на «Ремдесивир» в размере 3840 рублей за упаковку
Life.ru08:54
ФАС согласовала цену на лекарственный препарат от коронавируса
Глас Народа08:27

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