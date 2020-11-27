Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Дождь Городовой It`s My City НТВ МИР 24 Комсомольская правда ТК Звезда РЕН ТВ НТВ Пятый канал Piter.tv Piter.tv Piter.tv НТВ Piter.tv

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на два дефицитных препарата против рака - ломустин и азитиоприн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Поделиться