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Газета.Ru
Газета.Ru

ФАС согласовала цены на два дефицитных препарата против рака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на два дефицитных препарата против рака - ломустин и азитиоприн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня ЖНВЛП. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — вдвое.
Коммерсантъвчера в 17:45
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Эхо Москвы

ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологии из перечня жизненно необходимых

Эхо Москвы23:03
РБК

ФАС повысила цены на два онкопрепарата из списка жизненно важных

РБКвчера в 23:53
ТАСС

ФАС согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата

ТАССвчера в 10:47
Ведомости

ФАС повысила предельные цены на два препарата от рака

Ведомостивчера в 00:33
URA.Ru

В России выросли цены на лекарства от рака

URA.Ruвчера в 00:20
Lenta.ru

Власти России объяснили взлет цен на лекарства от рака

Lenta.ruвчера в 12:53
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Коммерсантъвчера в 17:45

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