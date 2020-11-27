ФАС согласовала цены на два дефицитных препарата против рака
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на два дефицитных препарата против рака - ломустин и азитиоприн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.В источнике
С чего всё началось
ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня ЖНВЛП. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — вдвое.
Коммерсантъвчера в 17:45
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