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ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский»

ФАС согласовала ходатайство Московского булочно-кондитерского комбината «Коломенского» о приобретении ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), сообщается
 в Telegram-канале ведомства.
РБК
Финский производитель продуктов питания Fazer заявил о намерении покинуть российский рынок 28 марта.
Фонтанка.Ру
В соответствии с презентацией компании, Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро.
Ведомости
В марте холдинг объявил о смене названия российского подразделения с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский»
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ФАС разрешила холдингу «Коломенский» купить российское подразделение Fazer
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Fazer может продать свою дочернюю компанию комбинату «Коломенский»
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Хлебокомбинату «Коломенский» разрешили купить российский бизнес Fazer
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ФАС согласовала ходатайство БКХ «Коломенский» о покупке компании «Хлебный дом»
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