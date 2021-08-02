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ФАС согласовала предельную отпускную цену в 21 650 рублей на новую упаковку «КовиВака»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" из 50 доз - 21 650 рублей, что соответствует ранее согласованной цене за 1 дозу в 433 рубля, сообщило ведомство.
РИА Новости
Вакцина "КовиВак" включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Российская газета
На сегодняшний день в России производят вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова.
Телеканал 360°
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе.
Ведомости

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ФАС согласовала предельную цену за 50 доз «КовиВака»

Телеканал 360°10:21

ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины «КовиВак»

Российская газета09:44

ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз «Ковивака»

ТАСС09:52

ФАС согласовала предельную отпускную цену в 21 650 рублей на новую упаковку «КовиВака»

РИА Новости09:51

ФАС: предельная отпускная цена на 50 доз вакцины «Ковивак» составит 21 650 рублей

Комсомольская правда09:48

ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз «КовиВака»

RT на русском09:47

ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз вакцины «КовиВак»

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