Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" из 50 доз - 21 650 рублей, что соответствует ранее согласованной цене за 1 дозу в 433 рубля, сообщило ведомство.
На сегодняшний день в России производят вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова.
По данным доклада, в июне — начале июля нынешнего года наметились признаки некоторого ослабления инфляционного давления: в частности, замедлился прирост потребительских цен за месяц, снизились базовая инфляция и медиана месячных приростов цен.