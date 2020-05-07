Экономика

Газета.RuГазета.RuФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.
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ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русскомвчера в 14:07

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газетавчера в 14:15

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомостивчера в 14:08

ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известиявчера в 14:39

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфаксвчера в 14:03

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Рувчера в 14:14

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАССвчера в 13:52
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Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
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Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
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Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
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Российские суды решили открыть после карантинных ограничений

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:53
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК вчера в 09:52
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Армия и оружие

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Истребители пятого поколения Су-57 с новейшим двигателем начнут поступать на вооружение Военно-космических сил России с середины 2020-х годов, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Газета.Ru 00:15
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Здоровье

Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации

ИА Красная Весна вчера в 13:56
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Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
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Общество

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
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Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
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Финансы

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.
РБК 00:00
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Футбол

Шевченко о периоде в «Челси»: «Я не оглядываюсь назад»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем периоде выступлений за "Челси".
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Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
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В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
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Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
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Здоровье

Новокузнецкая больница перепрофилировала два отделения под коронавирус

В городе Новокузнецк Городская клиническая больница номер один перепрофилировала два своих отделения для приёма коронавирусных пациентов.
Кузбасс Сегодня вчера в 03:47
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
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Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

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Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
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