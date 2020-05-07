Экономика
Газета.RuФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.
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Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор
Фонтанка.Рувчера в 14:14
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Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК вчера в 09:52
Армия и оружие
Минобороны: истребитель Су-57 получит новейший двигатель
Истребители пятого поколения Су-57 с новейшим двигателем начнут поступать на вооружение Военно-космических сил России с середины 2020-х годов, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Газета.Ru 00:15
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Здоровье
Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Финансы
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.
РБК 00:00
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Футбол
Шевченко о периоде в «Челси»: «Я не оглядываюсь назад»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем периоде выступлений за "Челси".
Soccer.ru вчера в 11:17
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru вчера в 10:48
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru вчера в 14:14
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Здоровье
Новокузнецкая больница перепрофилировала два отделения под коронавирус
В городе Новокузнецк Городская клиническая больница номер один перепрофилировала два своих отделения для приёма коронавирусных пациентов.
Кузбасс Сегодня вчера в 03:47
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36