Экономика
Новгород.руФАС проверит подорожание лимонов на возможный картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны. В апреле они подорожали в 2,5 раза. Как отмечает ведомство, на стоимость лимонов повлияли сокращение поставок и повышение цен иностранными компаниями.
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с чего всё началось
«Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», — заявили в ведомстве.RT на русскомвчера в 14:07
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Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников
Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты вчера в 04:01
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 06 мая в 03:37
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Общество
В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском вчера в 22:52
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру вчера в 14:17
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Авто
Названы самые экономичные в России кроссоверы
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости 06 мая в 10:49
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
News.ru вчера в 10:44
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 06 мая в 10:07
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели Ким Кардашьян в бикини без фотошопа
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая регулярно выкладывает в Instagram фотографии в бикини и множество раз обвиняемая подписчиками за употребление фотошопа, попала в объектив камер папарацци так, как она выглядит на самом деле.
RuNews24.ru вчера в 23:29
Происшествия
Дочь миллиардера Жукова задержали на территории пансионата на Рублевке
РЕН ТВ вчера в 07:26
Хоккей
Гаврилов опроверг информацию об участии в организации «договорняка»
Бывший вратарь "Салавата Юлаева" и "Сочи" Андрей Гаврилов опроверг информацию об участии в организации договорного характера матча белорусской хоккейной Экстралиги между "Динамо-Молодечно" и "Могилевом".
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44