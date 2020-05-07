с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны. В апреле они подорожали в 2,5 раза. Как отмечает ведомство, на стоимость лимонов повлияли сокращение поставок и повышение цен иностранными компаниями.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,1K

Общество Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона. 24

Космос МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне. 2

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 472

Общество В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко. 39

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 9

Общество Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России. 141

Армия и оружие Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.

Экономика Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

Экономика Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 247

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 1K

Шоу-бизнес Папарацци запечатлели Ким Кардашьян в бикини без фотошопа Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая регулярно выкладывает в Instagram фотографии в бикини и множество раз обвиняемая подписчиками за употребление фотошопа, попала в объектив камер папарацци так, как она выглядит на самом деле. 1