Экономика
Газета.RuФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.
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Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор
Фонтанка.Рувчера в 14:14
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Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о последнем бое перед Победой
В Минобороны РФ подчеркнули, что исторические документы об освобождении Праги опубликованы в рамках деятельности российского военного ведомства по охране и защите исторической правды, направленной на противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
REGNUM 02:01
Политика
Дональд Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Дональд Трамп назвал причину пандемии коронавируса. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме.
Piter.tv 01:21
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Вести.Ru вчера в 14:30
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru вчера в 13:37
Общество
В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок
В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16
Происшествия
Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.
Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика
РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 00:57
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости 06 мая в 08:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Политика
ЦИК Белоруссии предлагает провести президентские выборы 9 августа
Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила провести выборы президента Белоруссии 9 августа, пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 02:27
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Общество
Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
На Сахалине продлили режим самоизоляции до 31 мая
Режим самоизоляции в Сахалинской области продолжит действовать до 31 мая.
РИА Сахалин-Курилы 02:06
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Здоровье
Китайские предприниматели дали России совет по преодолению COVID-19
Китайские предприниматели считают, что в России необходимы обязательные меры по использованию защитных масок в общественных местах, особенно в городском транспорте и на работе.
Взгляд.ру 01:43
Здоровье
Нижегородец рассказал, как его лечат от коронавируса
Нижегородский юрист Александр Маслов сообщил в своем блоге 7 мая, что заразился коронавирусом и со 2 мая находится в больнице №28 Нижнего Новгорода.
КозаПресс вчера в 11:27
Футбол
Опубликованы фотографии служащего в армии Сон Хын-Мина
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин проходит службу в армии.
Metaratings вчера в 02:35
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Армия и оружие
Российские военные начали покидать Италию
Около 20 российских военных вернутся 8 мая из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 02:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
Газета.Ru 06 мая в 16:09