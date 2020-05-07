Экономика

Газета.RuГазета.RuФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.
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ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известиявчера в 14:39

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газетавчера в 14:15

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русскомвчера в 14:07

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ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфаксвчера в 14:03

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

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ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАССвчера в 13:52
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Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
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Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
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Шоу-бизнес

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Политика

ЦИК Белоруссии предлагает провести президентские выборы 9 августа

Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила провести выборы президента Белоруссии 9 августа, пишет агентство БелТА.
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Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

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Общество

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Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

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Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
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Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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На Сахалине продлили режим самоизоляции до 31 мая

Режим самоизоляции в Сахалинской области продолжит действовать до 31 мая.
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

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Китайские предприниматели считают, что в России необходимы обязательные меры по использованию защитных масок в общественных местах, особенно в городском транспорте и на работе.
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По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
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Российские военные начали покидать Италию

Около 20 российских военных вернутся 8 мая из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в Минобороны.
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Самарой

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Газета.Ru 06 мая в 16:09
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