Общество

ИзвестияИзвестияФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил замглавы службы Андрей Цариковский.
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«РГ» выяснила, где медицинские маски подорожали на 400 процентов

Российская газета01:50

Цены на маски в аптеках выросли почти по всей России

ТАСС04:16

ФАС выявила рост оптовых цен на защитные медицинские маски

REGNUM03:28

ФАС предложила создать оперативный штаб из-за цен на медицинские маски

RT на русском03:23

ФАС: в ряде регионов медицинские маски подорожали в несколько раз

Коммерсантъ04:47

Сергей Морозов просит ФАС проверить рост цен на медицинские маски

Медиа 73вчера в 07:46

ФАС России поручил мониторить цены на медицинские маски в Калмыкии

РИА Калмыкиявчера в 04:15
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Футбол

«Сочи» проиграл «Енисею» в товарищеском матче

Футболисты "Сочи" уступили красноярскому "Енисею" в товарищеском матче на сборе в Турции.
РИА Новости 05:39
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Известия 05:35
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ 02:05
Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Космос

В Starlink Маска сообщили о планах выйти на биржу

Компания SpaceX допускает выделение проекта глобальной интернет-системы Starlink в отдельную структуру и размещение акций проекта на бирже.
РБК вчера в 20:28
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Футбол

«Барселона» хочет вернуть Траоре из «Вулверхэмптона»

Евро-футбол.ру 02:46
Политика

Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Известия вчера в 23:54
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Наука

Ядовитые приматы помогут выяснить причину аллергии на кошек

ГЛАС.RU 01:33
Шоу-бизнес

Заворотнюк односложно ответила на поздравления Навки

6 февраля отмечал день рождения фигурист Петр Чернышев, супруг тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга.
Городовой 04:59
Общество

Спикер Госдумы потребовал ускорить строительство школы в Солнечном-2

Взгляд-инфо 04:53
Гаджеты

IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля

Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
3DNews вчера в 08:38
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Киберспорт

Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged

Live24 04 февраля в 09:14
Здоровье

Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
РЕН ТВ вчера в 02:30
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском 05:08
Происшествия

Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега

Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 05:32
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Армия и оружие

Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции

Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии.
РБК вчера в 15:42
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 11:29
Музыка

Украинская певица оказалась адекватнее правителей: Языковой вопрос существует только в политической плоскости

Певица подчеркнула, что в стране есть более серьезные проблемы, чем «мовный вопрос», который раздувается властью искусственно.
Новостной фронт 03:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
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