Общество
ИзвестияФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил замглавы службы Андрей Цариковский.
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Футбол
«Сочи» проиграл «Енисею» в товарищеском матче
Футболисты "Сочи" уступили красноярскому "Енисею" в товарищеском матче на сборе в Турции.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Кино
Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
Происшествия
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Космос
В Starlink Маска сообщили о планах выйти на биржу
Компания SpaceX допускает выделение проекта глобальной интернет-системы Starlink в отдельную структуру и размещение акций проекта на бирже.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Футбол
«Барселона» хочет вернуть Траоре из «Вулверхэмптона»
Политика
Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Шоу-бизнес
Заворотнюк односложно ответила на поздравления Навки
6 февраля отмечал день рождения фигурист Петр Чернышев, супруг тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга.
Гаджеты
IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Киберспорт
Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged
Здоровье
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Происшествия
Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега
Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Армия и оружие
Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции
Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Музыка
Украинская певица оказалась адекватнее правителей: Языковой вопрос существует только в политической плоскости
Певица подчеркнула, что в стране есть более серьезные проблемы, чем «мовный вопрос», который раздувается властью искусственно.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.