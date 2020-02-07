Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил замглавы службы Андрей Цариковский.

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

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