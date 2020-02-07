Общество

ИзвестияИзвестияФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил замглавы службы Андрей Цариковский.
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Воронеж, Иваново и Тамбов попали в лидеры по росту цен на маски

REGNUM11:12

ФАС отметила дефицит медицинских масок у производителей

РИА Новости09:22

ФАС признала, что запас медицинских масок в РФ сократился

Интерфакс09:20

ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок

Российская газета09:24

ФАС назвала регионы с наибольшим завышением цен на медицинские маски

Rambler News Service09:04

В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

RT на русском09:03

Участникам фармрынка в случае сговора грозит штраф до 15% выручки от продаж масок

ТАСС07:44
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Гаджеты

Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля

Буквально сегодня китайский технологический гигант Huawei объявил о распродаже смартфонов, в честь Дня святого Валентина.
Ferra 07:17
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России.
Ведомости вчера в 04:13
Культура

Виртуальную галерею черкесского искусства создадут в Адыгее

Грант, полученный Северокавказским филиалом музея искусств народов Востока, позволит в ближайшие три года создать виртуальную галерею черкесского искусства, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения культуры.
ТАСС 14:58
Общество

Мишустин счел непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК 10:21
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 04:24
Экономика

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 14:03
Политика

Президент назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Сегодня стало известно, что руководить Пермским краем в статус врио будет Дмитрий Махонин.
ФедералПресс вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Народные новости 18:10
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru 11:31
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском 05 февраля в 13:24
Армия и оружие

В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 14:43
Гаджеты

Redmi избавляется от своего смартфона K20 Pro

По словам вице-президента компании Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, смартфон Redmi K20 Pro снимают с производства, а его продажи продлятся до исчерпания складских запасов.
UfaTime.ru 05:35
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb 13:28
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru 10:44
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Интермонитор.ру 05 февраля в 08:47
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
РИА Новости 16:32
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru 05 февраля в 16:13
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru 11:29
Происшествия

Консул Украины в Молдавии попал под подозрение в изнасиловании

Сотрудник консульства Украины в молдавском городе Бельцы попал под подозрение в изнасиловании 17-летней девушки.
ИА Новороссия 03:32
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 10:59
Происшествия

На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка

В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Известия вчера в 21:03
Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании

Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Чемпионат вчера в 21:03
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699

RT на русском 17:52
Авто

Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Тарантас Ньюс вчера в 12:58
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости 03:54
Фигурное катание

Валиева стала победительницей юниорского первенства России

Спорт-Экспресс 13:46
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