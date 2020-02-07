Общество
ИзвестияФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил замглавы службы Андрей Цариковский.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Гаджеты
Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля
Буквально сегодня китайский технологический гигант Huawei объявил о распродаже смартфонов, в честь Дня святого Валентина.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России.
Культура
Виртуальную галерею черкесского искусства создадут в Адыгее
Грант, полученный Северокавказским филиалом музея искусств народов Востока, позволит в ближайшие три года создать виртуальную галерею черкесского искусства, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения культуры.
Общество
Мишустин счел непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Политика
Президент назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Сегодня стало известно, что руководить Пермским краем в статус врио будет Дмитрий Махонин.
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Гаджеты
Redmi избавляется от своего смартфона K20 Pro
По словам вице-президента компании Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, смартфон Redmi K20 Pro снимают с производства, а его продажи продлятся до исчерпания складских запасов.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Происшествия
Консул Украины в Молдавии попал под подозрение в изнасиловании
Сотрудник консульства Украины в молдавском городе Бельцы попал под подозрение в изнасиловании 17-летней девушки.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Происшествия
На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка
В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699
Авто
Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Фигурное катание