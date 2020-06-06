К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Жалобы на завышение цен на этих рынках отсутствуют», — говорится в сообщении.

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

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