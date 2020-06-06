Коронавирус
РБКФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку
К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Жалобы на завышение цен на этих рынках отсутствуют», — говорится в сообщении.
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Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Политика
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 16:44
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту
Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 22:18
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело 01:21
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова назвали коронавирус
Народный артист России Михаил Кокшенов скончался от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Культуромания 10:49
Общество
Прохоров поддержал Потанина после ЧП на ТЭЦ в Норильске
Экс-совладелец «Норникеля» считает опасными требования национализировать компанию. Прохоров поддержал Потанина после ЧП на ТЭЦ в Норильске.
Версия.Инфо 06:31
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Наука
Никотин помог проникнуть метастазам в мозг мышей с раком легких
Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 10:55
Армия и оружие
На Украине ввели натовские воинские звания
Депутаты Верховной рады внесли изменения в законодательство страны, предусматривающие приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.
Русская Планета 06:14
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Армия и оружие
Путин поменял военно-административное деление России
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом военно-административном делении Российской Федерации.
Вечерние Ведомости 17:38
Футбол
«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого раскритиковала протестующих в США
В пятницу, пятого июня, стало известно, что руководство американского "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвало трудовое соглашение с футболистом команды Александром Катаи.
Sport.ru 15:56
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Армия и оружие
Северный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 14:31
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Наука
Предложен интеллектуальный способ получения солнечной энергии
Популярная механика вчера в 07:14
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Футбол
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ 08:52
Общество
Место разлива топлива в Норильске удалось локализовать
МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.
News.ru 04:27
Происшествия
Житель Севастополя предстанет перед судом за изнасилование падчерицы
Мужчина обвиняется в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы, развратных действиях в отношении нее (пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132, части 2 статьи 135 УК РФ).
ИА Крыминформ 06:08