Коронавирус

РБКРБКФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

РБК17:18

Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню

Lenta.ru17:02

ФАС начала проверку более 50 организаций по нарушениям на рынке гречки

Известия14:09

В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар

Комсомольская правда14:04

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и сахар

НТВ13:48

ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар

ТАСС14:12

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и сахар

Rambler News Service14:08
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Два ранее неизвестных мегаизвержения обнаружены исследователями в Йеллоустоуне.
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Политика

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

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В Соединённых Штатах Америки продолжаются митинги и беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
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Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции.
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Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
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Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу - день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
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Политика

Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.
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Происшествия

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Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Судья в Латвии удалил чернокожего игрока, показав средний палец

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
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Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США

Китайские аналитики напомнили о том, что недавно Россия в эффектном стиле устроила грандиозную распродажу американского госдолга, на данный момент страна практически не имеет инвестиций в этот актив.
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Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
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Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
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Хоккей

Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
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Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

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Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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