К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

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